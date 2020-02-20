Украина сегодня, 20 февраля, встречает из китайского Уханя лайнер с нашими эвакуированными согражданами. Самолет сел на дозаправку в "Борисполе" и полетит в Харьков.

Стало известно, что происходит внутри лайнера. Видео выложил в Telegram-канал Блог молодого журналиста. На записи видно, как люди в защитных костюмах раздают эвакуированным коробки: возможно, с едой или средствами защиты. Все пассажиры самолета находятся в защитных масках.

Видео: t.me

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.