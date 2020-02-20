Жители Новых Санжаров Полтавской области продолжают противостоять силам полиции в связи с возможной госпитализацией эвакуированных из Уханя граждан Украины.

Актуальное видео стычек правоохранителей с горожанами опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Так, по информации жителей Новых Санжаров, эвакуированных из Китая украинцев повезут в госпиталь в центре города. Из-за этого на Полтавщине вспыхнули протесты. Тем временем, МВД пригнало в город силовиков в полной экипировке и БТР для усмирения недовольных.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, в аэропорту Харькова медики и силовики готовятся встречать самолет с эвакуированными из охваченного коронавирусом китайского Уханя.

Также "Страна" ведет прямую текстовую трансляцию событий, происходящих в Украине на фоне скорого приземления самолета.