Под Полтавой продолжаются стычки местных жителей с полицией из-за размещения там эвакуированных из Китая. Видео
Жители Новых Санжаров Полтавской области продолжают противостоять силам полиции в связи с возможной госпитализацией эвакуированных из Уханя граждан Украины.
Актуальное видео стычек правоохранителей с горожанами опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".
Так, по информации жителей Новых Санжаров, эвакуированных из Китая украинцев повезут в госпиталь в центре города. Из-за этого на Полтавщине вспыхнули протесты. Тем временем, МВД пригнало в город силовиков в полной экипировке и БТР для усмирения недовольных.
Напомним, что в четверг, 20 февраля, в аэропорту Харькова медики и силовики готовятся встречать самолет с эвакуированными из охваченного коронавирусом китайского Уханя.
Также "Страна" ведет прямую текстовую трансляцию событий, происходящих в Украине на фоне скорого приземления самолета.