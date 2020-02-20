Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой, сегодня. 20 февраля, приняли участие в церемонии памяти Небесной сотни.

Об этом сообщил Офис президента в Telegram.

"Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола", - сказано в сообщении.

Фото: t.me/OP_UA

Напомним, что сегодня, 20 февраля, исполняется шестая годовщина событий на Майдане. В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли больше ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

Ранее "Страна" публиковала расследование Андрея Портнова и Елены Лукаш по фальсификациям в списке Небесной сотни.

Также "Страна" публиковала расследование о том, кто первым начал стрелять на Майдане утром 20 февраля.

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