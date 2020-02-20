Самолет с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Украины сел в аэропорту Борисполь для дозаправки горючим. После этого лайнер продолжит свой полет в Харьков.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о приключениях борта с украинцами.

Утром в четверг, 20 февраля, в 09:40, украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь.

Сообщается, что там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков. По сведениям экипажа и медперсонала, все пассажиры на борту самолета не имеют проблем со здоровьем и могут продолжать полет, как передает пресс-служба МВД.

Ранее мы писали о том, что в Новых Санжарах Полтавской области произошли массовые столкновения местных жителей с правоохранителями. По информации горожан, эвакуированных из Китая украинцев хотят привезти в Санжары, в котором госпиталь МВД находится прямо в центре города.

Также "Страна" сообщала о том, как украинцы не пускали своих сограждан, которые находятся на борту самолета с эвакуированными из Уханя, на родину.