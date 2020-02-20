Сегодня, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая украинцами уже прибыл в аэропорт "Борисполь", где дозаправится и вылетит в Харьков. Откуда их затем отвезут в Новые Санжары (Полтавская область) в медицинский центр Нацгвардии.

А на блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные слухами о том, что украинцев из Китая повезут на Западную Украину, местные жители поют молебны.

Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных.

Видео: facebook.com

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера в нашем онлайне.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.