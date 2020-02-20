Многочасовая сага с местом приземления лайнера с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Украины завершилась. Только что лайнер благополучно сел в аэропорту Борисполя.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о приключениях борта с украинцами.

В аэропорт "Борисполь" приехали автобусы ГСЧС и люди в спецформе. Самолет должен был сесть в Харькове, но не смог этого сделать из-за сильного тумана. В небе над первой столицей лайнер сделал 35 кругов.

А тем временем, в Новых Санжарах Полтавской области прошли массовые столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев хотят привезти в Санжары, в котором госпиталь МВД находится прямо в центре города.

Видео стычек и ввода военной техники в город разместил в соцсети ресурс ХС.Харьков.

Видео: facebook.com