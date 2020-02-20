Украина сегодня, 20 февраля, встречает из китайского Уханя лайнер с нашими эвакуированными согражданами.

В аэропорту Харькова медики и силовики готовятся встречать самолет, людей из которого, предположительно, отправят в госпиталь под Полтавой. А лайнер тем временем из-за тумана вернулся в Киев.

А вот под Полтавой уже неспокойно. Жителям города Новые Санжары Полтавской области стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в котором госпиталь находится в центре города. Они вышли на митинг протеста. Ну а полиция пригнала к месту недовольства людей силовиков в полной экипировке и даже БТР.

Видео: facebook.com

Тем временем в аэропорту "Борисполя" наши корреспонденты заметили автобусы ГСЧС и людей в спец форме. Похоже, самолет из Уханя заходит на посадку под Киевом.

Фото: Страна.ua

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.