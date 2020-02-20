Приземление украинского самолета, который вывозит 70 наших соотечественников из охваченного эпидемией Уханя, стало целой эпопеей. "Страна" следит за событиями в режиме онлайн.

Борт компании SkyUp сделал больше трех десятков кругов над Харьковом и взял курс в направлении Киева. Где в итоге и приземлился - правда, как говорят власти, только на дозаправку. То есть это, вероятно, еще не конец для украинцев, которые уже несколько часов кружат над страной.

Почему такие трудности - пока неизвестно. То ли из-за тумана, то ли из-за того, что жители Полтавской области устроили настоящий бунт против того, чтобы у них селили на карантин прибывших из Китая людей.

Ситуация скандальна, если не сказать больше. С одной стороны население ряда украинских областей - Тернополь, Львов, теперь Полтава - повело себя, скажем так, не слишком по-братски. С другой - полная импотенция властей, которые не смогли нормально обеспечить доставку наших людей и их размещение. Как это давно сделали другие страны, включая соседнюю Россию.

Соцсети активно комментируют скандал. Собрали самые интересные посты.

"Надеюсь, этот день закончится без драк, паранойи, костров и коронаМайданов. Мирно и благоразумно", - пишет заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"В этой истории есть все про наш реальный, а не напыщенный патриотизм. Про соборность и единство. Про одну страну. Про гнилейших людей и про отсутствующее государство. Короче, все то о нас, что мы тщательно прятали все эти годы под толстым слоем провинциальной шароварщины, конкурсов патриотической песни и пляски и выкрашенных в желто-голубой заборчиков", - пишет политический эксперт Михаил Подоляк.

"Стыдно. За страну, за людей и за абсолютно бездарную власть.

Ни милосердия, ни сострадания, ни человечности, ни реального государственного подхода...

Даже, в коммунальной квартире люди ведут себя более ответственно и сердобольно..

По-моему, эволюция человека начала обратный отсчёт и мы постепенно превращаемся в шариковых", - считает телеведущий Дмитрий Спивак.

"Понять, что такое неопределенность, и как она влияет на первых лиц государства можно, глядя на накручивающий круги между Харьковом и Днепропетровском самолёт с эвакуированными из Китая", - считает блогер Дмитрий Коломийченко.

"Эвакуация украинцев из Китая:

1. Как вы могли бросить наших в коронавирусе???

Как вам не стыдно?!

Эвакуируйте их срочно.

2. Куда вы везёте их? Они возможно носители вируса.

Они нам не нужны.

Отправляйте их куда хотите.

Можете даже обратно!

Украинские реалии.

И так по каждому вопросу!", - пишет бизнесмен Евгений Черняк.

"Средевеквовье пришло", - комментирует блогер Андрей Недзельницкий. "Следующий шаг будет сожжение ведьм", - иронизирует политолог Виталий Кулик.

"Хочется плакать", - пишет жуналист Сергей Щербина, публикуя скриншоты трекингового сервиса, где видны передвижения самолета.

"Мне очень интересно, все те люди, которые так рьяно защищаются перекрыванием дорог, шинами и постами в ФБ от короновируса, сделали в этом году себе и своей семье прививки от гриппа? А от кори и дифтерии?", - интересуется директор благотворительного фонда Наталья Липская.

В Сети уже начали появляться мемы на нетерпимость украинцев.

Закономерно о провале с доставкой украинцев начали говорить в России.

"Украина наконец то забрала своих граждан из Ухани, центра эпидемии. Но самолет кружит над страной и не может приземлиться. Никто не хочет его пускать. Забрала почти последняя из всех государств мира. Намного позже Бангладеш. Забрала только после того, как граждане Украины по российским телеканалам уже начали умолять Россию забрать их. После того, как Ольга Скабеева и программа 60 минут посвятили украинцам заложникам эпидемии и безответственности правительства несколько передач.

Забрала - но не может привезти в Украину. Самолет прилетел на территорию Украины и не может сесть! В городах, куда должны были привезти измученных людей на карантин, отказываются их принимать! Во Львов должны были привезти. Тогда националисты блокировали дороги и аэропорт и заявили, что не пустят граждан Украины на карантин. Что это Зеленский ненавидит не проголосовавший за него Львов и хочет его погубить. И завести во Львов смертельный вирус. В Полтаве тоже блокировали аэропорт националисты. И в других городах.

В результате самолет сделал уже 35 кругов над Харьковской областью и не может никуда сесть. Самолет как бы завис над страной. Возможно, он сядет в Борисполе.

Это одна из лучших иллюстраций катастрофы, случившейся в Украине. Это единственная страна мира, где граждане не хотят принимать на лечение своих сограждан. Где ненавидят своих и боятся их", - пишет политолог Сергей Марков.

Позже Владимир Зеленский опубликовал в телеграм заявление, которым раскритиковал такие настроения среди украинцев.

"Бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая те, кто оказался в Ухане во время эпидемии.

Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города был одной: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома.

К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пускать граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они - почти как дети.

Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет привыкла делить украинцев на "правильных" и "неправильных". Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь".