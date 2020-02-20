В четверг, 20 февраля, Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту о земле.

Об этом свидетельствует повестка дня Рады на 20 февраля.

Для включения в повестку дня и принятия решения нардепам уже третий пленарный день предложен президентский проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Парламент также рассмотрит изменения в Закон "О национальной безопасности Украины" касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск.

На повестке дня и рассмотрение во втором чтении законопроекта о предотвращении коррупции.

Напомним, что 18 февраля в Раде рассмотрели 260 поправок к законопроекту о рынке земли, но ни одной не приняли.

Также по данным фракции "Слуги народа", рассмотрение правок по земельному законопроекту займет три месяца.