Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер прокомментировал ситуацию с рейсом лайнера с эвакуированными украинцами из китайского Уханя.

Губернатор заявил, что если самолет и сядет в Харькове, то город станет только транзитным. Куда их повезут дальше - неизвестно, по словам чиновника.

Также Алексей Кучер говорит, что через терминал пассажиры из Китая проходить не будут, они будут перемещены в спецавтобусы и пройдут третью проверку у врачей.

Видео разместил ресурс UA: Харків в Facebook.

Напомним, что в Новых Санжарах Полтавской области происходят столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в котором госпиталь находится в центре города.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о приключениях лайнера из Китая.