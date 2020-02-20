Бывший премьер Грузии Вано Мерабишвили в четверг, 20 февраля, вышел из тюрьмы, где он отбыл почти семилетнее наказание по ряду уголовных дел. Он намерен вернуться в политику, как и его соратник, бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Мерабишвили уже успел дать первый комментарий нетерпеливым журналистам, которые чуть не загнали его обратно в здание тюрьмы, передает 20 февраля Sputnik.

Видео: t.me

"Спасибо всем людям, которые поддерживали меня. С помощью их поддержки у меня сохранились сила, энергия, надежда и вера на то, что я должен продолжить борьбу с целью убрать этот режим из Грузии в этом же году",- заявил Мерабишвили.

Мерабишвили является бывшим членом партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", которая правила на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти Грузии выдвинули ряд обвинений, в том числе в превышении служебных полномочий.

Напомним, что Саакашвили предсказал развал Украины на пять разных государств.

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