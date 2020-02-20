В Харькове готовятся встречать самолет из Уханя, а возле госпиталя под Полтавой уже идут столкновения жителей и полиции. Фото и видео
Украина сегодня, 20 февраля, ожидает прибытия из китайского Уханя лайнера с нашими эвакуированными согражданами. Место приземления пока остается засекреченным, но в аэропорту Харькова медики и силовики готовятся встречать самолет.
Снимки в Facebook выложило издание NewsRoom.
Фото: facebook.com
Тем временем, сейчас при въезде в Новые Санжары Полтавской области происходят столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в котором госпиталь находится в центре города.
Видео: facebook.com
Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера в нашем онлайне.
Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.