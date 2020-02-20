Украина сегодня, 20 февраля, ожидает прибытия из китайского Уханя лайнера с нашими эвакуированными согражданами. Место приземления пока остается засекреченным, но в аэропорту Харькова медики и силовики готовятся встречать самолет.

Снимки в Facebook выложило издание NewsRoom.

Фото: facebook.com

Тем временем, сейчас при въезде в Новые Санжары Полтавской области происходят столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в котором госпиталь находится в центре города.

Видео: facebook.com

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера в нашем онлайне.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.