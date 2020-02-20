По радару самолет из Уханя делает уже десятый круг над Харьковской областью, а на сайте "Борисполя" - уже сел
Сегодня, 20 февраля, в Украине должен приземлиться самолет с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из-за короновируса из Китая. Минздрав засекретил город прибытия "из-за панических настроений". А с посадкой самолета происходит настоящая чехарда.
Одно из вероятных мест посадки - аэропорт "Борисполь". Корреспондент "Страны" сообщает, что в аэропорту меры безопасности стандартные и, похоже, здесь никого не ждут. По всей территории находится человек 20 полицейских.
Фото: Страна.ua
Местные жители пишут, что в Борисполь якобы отправились колонны Нацгвардии, чтобы, вероятно, встретить эвакуированных из Китая украинском. Видео выложила местная жительница София Телишевская.
Видео: youtube.com
Отметим, что на сайте "Борисполя" сказано, что самолет уже приземлился.
Фото: Скриншот
В самом терминале наш корреспондент сделал фото, что рейс задерживается. Сначала задержка составила до 08:10, затем 08:18, а потом 08:31.
Фото: Страна.ua
По онлайн-радару самолет уже сделал несколько кругов в Харьковской области. Сейчас пошел на 10 круг.
"Страна" сообщает все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в материале, который обновляется.
Также читайте о том, что лайнер из Китая может сесть в Харькове, поэтому в аэропорту дежурят скорые и люди в защитных костюмах.