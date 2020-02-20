Сегодня, 20 февраля, в Украине должен приземлиться самолет с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из-за короновируса из Китая. Минздрав засекретил город прибытия "из-за панических настроений". А с посадкой самолета происходит настоящая чехарда.

Одно из вероятных мест посадки - аэропорт "Борисполь". Корреспондент "Страны" сообщает, что в аэропорту меры безопасности стандартные и, похоже, здесь никого не ждут. По всей территории находится человек 20 полицейских.

Фото: Страна.ua

Местные жители пишут, что в Борисполь якобы отправились колонны Нацгвардии, чтобы, вероятно, встретить эвакуированных из Китая украинском. Видео выложила местная жительница София Телишевская.

Видео: youtube.com

Отметим, что на сайте "Борисполя" сказано, что самолет уже приземлился.

Фото: Скриншот

В самом терминале наш корреспондент сделал фото, что рейс задерживается. Сначала задержка составила до 08:10, затем 08:18, а потом 08:31.

Фото: Страна.ua

По онлайн-радару самолет уже сделал несколько кругов в Харьковской области. Сейчас пошел на 10 круг.

"Страна" сообщает все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в материале, который обновляется.

Также читайте о том, что лайнер из Китая может сесть в Харькове, поэтому в аэропорту дежурят скорые и люди в защитных костюмах.