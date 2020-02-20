В четверг, 20 февраля, Украина ожидает прибытия из китайского Уханя лайнера с нашими эвакуированными согражданами. Однако место приземления пока остается неизвестным. Аэропорт Борисполя объявил о посадке у себя, но по данным онлайн-радара борт движется в Харьков.

И в аэропорту города уже находятся медики в защитных костюмах. Об этом сообщает харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook.

"На выезде на взлетную полосу три "скорых", экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала харьковская журналистка.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о маршруте следования лайнера из Китая с украинцами на борту.

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