В российском Магадане произошел авиационный инцидент, который едва не привел к масштабной трагедии.

Здесь частный Ан-2 не смог взлететь и совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, все они доставлены в больницу, 7 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Об этом передает РИА Новости в Telegram-канале.

Выяснилось, что рухнувший при попытке взлететь Ан-2 принадлежит золотодобывающей компании "Т-Цемент" и должен был доставить вахтовиков в Сеймчан.

Машина набрала высоту в 10 метров и упала, фюзеляж и крылья частично разрушены.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. СК считает приоритетными версиями техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

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