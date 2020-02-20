Полиция Германии провела спецоперацию и довольно оперативно вышла на стрелка, который устроил бойню в кальянных немецкого городка Ханау (город находится в 20 км от Франкфурта - Ред.).

Предполагаемый террорист был найден мертвым у себя дома, рядом с ним полиция обнаружила еще одно тело. Других нападавших, судя по всему, не было, сообщили в полиции.

Об этом передает РИА Новости в Telegram-канале.

Напомним, что жертвами ночной стрельбы стали 8 человек, еще 5 человек находятся в тяжелом состоянии в городских больницах.

Нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета. Мотивы их нападения пока не известны.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии мужчина начал стрельбу по людям. Погибли не менее шести человек.