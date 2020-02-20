Сегодня, 20 февраля Большой футбол возвращается и в Украину. В 1/16 Лиги Европы наш чемпион, донецкий Шахтер примет сегодня в Харькове португальскую Бенфику.

Матч пройдет на ОСК "Металлист" и начнется в 19.50. Прямую трансляцию с поединка будет вести канал Футбол 1.

На этот матч в УЕФА назначили шотландскую бригаду арбитров.

Главный рефери Бобби Мэдденом, лайнсмены - Дуглас Росс, Дэвид Рум. Четвертый судья - Дон Робертсон.

Видеоассистенты VAR: Пол Тирни (Англия), Уильям Коллам (Шотландия), как передает пресс-служба УЕФА.

Шотландец Бобби Мэдден несколько раз пересекался и с нашей сборной и с нашими клубами. Так, к примеру в матче отборочного турнира к Евро-2020 Сербия - Украина (2:2), он назначил пенальти в наши ворота. Также он работал шесть лет назад на встрече в групповом этапе Лиги Европы Интер - Днепр (2:1).

Шахтер выпустил к этому матчу специальный видеоролик.

Видео: facebook.com/fcshakhtar

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер обошел Аякс и Милан в мировом рейтинге самых стабильных по финансам клубов .