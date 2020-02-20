Лайнер авиакомпании SkyUp, на котором в Украину из Уханя летят наши эвакуированные земляки и группа иностранных граждан, в настоящее время находится над Черным морем и скоро приземлится в аэропорту Борисполь.

"Страна" следит за полетом борта и ведет онлайн-репортаж.

Все наши граждане эвакуированы из КНР по собственному желанию из-за бушующего там коронавируса Covid-19. На операцию по доставке граждан потратили 4,5 миллиона гривен. Рейс из Уханя уже появился на табло аэропорта Борисполь.

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В Киеве лайнер должен приземлиться 20 февраля в 07:45. Куда дальше повезут людей на двухнедельную обсервацию пока неизвестно.

Ранее "Страна" сообщала, что число жертв вируса Covid-19 выросло до 2 128 человек, зараженных уже 75 604.