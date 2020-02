В Канаде произошло пожалуй самое масштабное ДТП последних лет. Здесь, на трассе под Монреалем столкнулись почти 100 легковых автомобилей и 12 большегрузных трейлеров. На оживленной дороге образовалась пробка диной не менее 10 километров. В ДТП погибло 2 человека и 60 получили ранения, 9 из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает CBC News.

Спасатели уже доставили всех пострадавших в больницы. По предварительной информации, масштабную аварию спровоцировал внезапный снежный порыв, который практически мгновенно свел видимость на трассе почти к нулю.

10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады остается закрытым для движения, пока будут убирать разбитые в хлам машины.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



More: https://t.co/o0JfnfbAKi pic.twitter.com/x065boXuU8