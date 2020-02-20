Массовая авария в Канаде, фото: www.cbc.ca

В Канаде произошло пожалуй самое масштабное ДТП последних лет. Здесь, на трассе под Монреалем столкнулись почти 100 легковых автомобилей и 12 большегрузных трейлеров. На оживленной дороге образовалась пробка диной не менее 10 километров. В ДТП погибло 2 человека и 60 получили ранения, 9 из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает CBC News. 

Спасатели уже доставили всех пострадавших в больницы. По предварительной информации, масштабную аварию спровоцировал внезапный снежный порыв, который практически мгновенно свел видимость на трассе почти к нулю.

10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады остается закрытым для движения, пока будут убирать разбитые в хлам машины.

Видео: twitter.com/CBCMontreal

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