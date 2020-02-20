Новый коронавирус Covid-19 продолжает пополнять печальный список своих жертв. По всему миру так же растет и число зараженных.

Итак, по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды, 19 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 75 604 человека, умерло уже 2 128 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 74 675 в Китае, 929 за рубежом. Смертельные исходы - 2 121 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 5 за границей. На материковой части Китая вылечить удалось 16 155 человек", - заявили чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что советский "Арбидол" в Китае признали лекарством против коронавируса Covid-19.

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