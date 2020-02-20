Восемь человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в городе Ханау, расположенном в центральной части Германии.

Об этом 20 февраля сообщают немецкие издания.

Стрельба началась в районе Кессельштадт в центре города, где сразу погибли три человека, после чего стрелки переместились в другие районы. Мужчина открыл стрельбу в одной из кальянных, а затем прямо на одной из площадей города.

Позже в полиции заявили, что речь идет более чем об одном стрелявшем и минимум пяти тяжелораненых. Нападавшие, которые передвигались на автомобиле темного цвета, скрылись и пока не найдены. Мотивы их нападения .

Ханау находится всего в 20 км от Франкфурта - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.

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