Американский классик хоррора Стивен Кинг продал 19-летнему студенту из Винницы Валентину Лавренюку права на экранизацию своего рассказа "Велотренажер". Сумма сделки составила 1 доллар.

Об этом сообщает издание Yabl.

Продажа состоялась в рамках программы Dollar Baby. По ее условиям, писатель делится правами на свои произведения со студентами-кинематографистами. Они покупают рассказы за доллар и могут снять по их мотивам фильмы.

"Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам - так же, как когда-то протянули мне", - сказал по поводу этой инициативы Кинг.

В рассказе "Велотренажер" речь идет о художнике Ричарде Сифкице, который решил похудеть. Для этого он занялся спортом в подвале своего дома. Но чем больше и упорнее он тренировался, тем более необычные видения его стали преследовать.

Валентин Лавренюк. Фото: yabl.ua

Покупка прав на рассказ позволит Лавренюку снять свой первый короткометражный фильм до конца 2020 года. Согласно правилам программы Dollar Baby, картину нельзя будет публиковать в сети или транслировать по телевидению. Выпустить короткометражку в широкий прокат можно будет только после личного согласия Стивена Кинга.

Ранее "Страна" писала о планах Стивена Кинга превратить свой дом в архив для писателей.

Мы также сообщали, что американский автор удалился из Facebook и пожаловался на него в Twitter.