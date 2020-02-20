Экс-губернатор Львовщины и народный депутат от партии Петра Порошенко Олег Синютка уверен, что эвакуированных в связи со вспышкой коронавируса из Китая граждан Украины тайно привезут во Львов. Причем сделают это якобы, чтобы отомстить за "проукраинскую позицию" на прошедших выборах, когда регион не голосовал за Зеленского.

Гневный пост на эту тему Синютка опубликовал в Facebook 17 февраля.

По словам Синютки, Львовщина может стать эпицентром биологической опасности, так как, по его информации от Министерства здравоохранения и Министерства инфраструктуры, именно в этот регион прибудет самолета из КНР с эвакуированными людьми.

"...Почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно во Львовскую область? Что это за шаг новой власти: признание области как наиболее организованного и подготовленного региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний?" - написал нардеп.

Между тем Тернопольский облсовет 19 февраля назвал решение поселить в области эвакуированных из Китая "геноцидом украинского народа".

А Ровенская ОГА отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев.