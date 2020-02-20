Самолет украинской авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев и граждан других стран из китайского Уханя, утром 20 февраля совершит посадку в Харькове. Первым об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал "Харьков 1654".

"Завтра в шесть утра в Харьков прилетает самолет (рейс PQ7302) из Уханя с украинскими гражданами на борту", – сказано в сообщении.

"Всех сразу госпитализируют. В отличии от Тернополя и Львова, власти нашего региона примут всех граждан Украины и максимально обеспечат всем необходимым. Харьков всегда отличался человечностью к чужой беде: Чернобыль, взрывы в Балаклее, Лозовой, лесные пожары. Харьков и харьковчане всегда приходили на помощь. Своих не бросаем", - написал Telegram-канал "Харьков 1654".

Позже информацию о прибытии самолета в Харьков подтвердило местное издание "Главное". По данным его источника, пассажиров разместят в Харьковской области на базе отдыха имени Соича.

Как сообщалось, самолет с эвакуируемыми в 18.30 19 февраля по киевскому времени вылетел из аэропорта Ухань. Из города вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут во время дозаправки в Алматы (Казахстан).

Читайте также наш онлайн-репортаж о том, как эвакуируют украинцев из Китая.

Напомним, что из Китая выслали американских журналистов за критическую статью о коронавирусе.