В марте Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может прекратить продажу предприятия "Мотор Сич" китайской компании Beijing Skyrizon Aviation. В то же время в США появился ее потенциальный покупатель.

Об этом сообщает издание BuzzFeed News.

В 2017 году Китай согласился купить украинский "Мотор Сич" - одного из ведущих производителей военных авиационных двигателей в мире. Однако в 2018 году сделка была заморожена Украиной по соображениям национальной безопасности. А предприятие стало еще одним фактором в глобальном противостоянии Китая и США.

В издании отмечают, что теперь администрация Трампа, похоже, близка к тому, чтобы сделка с КНР сорвалась, а контрольный пакет акций стратегической аэрокосмической фирме достался США.

Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил BuzzFeed News, что в марте ожидается окончательное решение АМКУ о прекращении продажи "Мотор Сичи" компании Beijing Skyrizon Aviation. Такое решение станет кульминацией интенсивной дипломатической кампании, проводимой бывшим советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который прилагал все усилия, чтобы держать передовые оборонные технологии подальше от Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится восстановить отношения с Трампом после истории с Украинагейтом и импичментом. Поэтому похоже, что он будет стараться, чтобы Украина приняла решение в пользу США.

Хотя Офис президента заявил BuzzFeed News, что "не вмешивается в процессы закупок", чиновник, знакомый с мнением украинского президента о "Мотор Сич", сказал, что Зеленский принял во внимание "нарушения закона" Китаем при покупке предприятия и "геополитические проблемы", связанные с этим вопросом. Однако источник добавил, что Зеленский не полностью закрыл дверь для привлечения потенциального инвестора из другой страны, кроме США и Китая. Это может помочь Украине остаться в стороне от конфликта Вашингтона и Пекина.

Александр Литвиненко, который до августа был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а сейчас является директором Национального института стратегических исследований, рассказал BuzzFeed News, что интерес Болтона и других американских чиновников к попытке Skyrizon Aviation приобрести "Мотор Сич" активизировался прошлым летом, когда Вашингтон "понял, насколько важен этот вопрос".

Еще один украинский чиновник, участвовавший в переговорах по "Мотор Сичи", сказал, что американцы в ходе нескольких встреч прошлым летом ясно дали понять, что предстоящая продажа аэрокосмической фирмы имеет огромное значение для них. И даже назвал их интерес одержимостью.

Оба украинских источника заявили, что в предприятии были заинтересованы Госдепартамент, сотрудники посольства США, а также высокопоставленные лица из Белого дома, включая Болтона и Тима Моррисона - бывшего советника Трампа по России и Европе.

Сразу два украинских чиновника заявили изданию, что в последние несколько месяцев они почувствовали серьезный сдвиг в подходе Вашингтона к работе с Киевом. По их словам, американцы стали относится к Украине как к государству-клиенту, а не как к давнему партнеру.

"США говорят нам: "Давайте сначала посмотрим, как вы справитесь с этой задачей (не отдавать "Мотор Сич" китайцам - Ред.), прежде чем решать другие вопросы", - сказал один из чиновников.

Что касается потенциального покупателя "Мотор Сичи" со стороны США, то ею может быть некая комапния из Беверли Хилз, основанная около трех лет назад и имеющая опыт работы в авиационной промышленности.

Его управляющий партнер, Хоссейн Мусави, подтвердил BuzzFeed News в телефонном интервью, что ему помогали американские чиновники из Государственного департамента и посольства США в Киеве, и он хочет купить «Мотор Сич».

Основанная в Далласе частная инвестиционная фирма Trive Capital готова предоставить деньги для завершения сделки.

Летом "Страна" тоже рассказывала, как США добиваются срочной отмены сделки по "Мотор Сичи".

Также мы приводили информацию о том, что китайский покупатель предприятия на самом деле банкрот.