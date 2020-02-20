В последние дни тема коронавируса стала развиваться в Украине в неожиданном ключе.

В то время, когда другие страны спокойно эвакуируют своих граждан из очага инфекции - Уханя, местные украинские власти и часть общественности развернули против эвакуированных целую кампанию.

Региональные чиновники (в первую очередь на Западной Украине) направляют обращения к центральной власти и лично президенту - чтобы у них эвакуированных не размещали. Люди же организуют целые блокпосты, чтобы не пропускать автобусы с украинцами из Уханя.

"Страна" рассказывает, как развиваются события, а также анализирует, почему этот поворот мог произойти.

Как Украина митингует против эвакуированных из Китая

Изначально украинцев из Китая должны были эвакуировать в минувший вторник, 11 февраля. Тогда еще ситуация была спокойной, однако, по неизвестным причинам, самолет за гражданами в Ухань не отправляли.

Премьер-министр Алексей Гончарук тогда пояснял срыв операции "Эвакуация" размыто. Мол, власть хочет организовать все так, чтобы вирус на 100% не распространился в Украине. Спустя дни стало понятно, о чем ведет речь глава правительства.

Банковая рассматривала несколько регионов, в санатории которых хотят отправить на карантин прибывших граждан.

Сразу поясним, что ни откровенно больных, ни даже с симптомами инфекции привозить и не планировали. Ограничение передвижения по стране людей нужно лишь потому, что в теории вирус у них может проявиться в течении двух недель. Поэтому на это время их и собирались поместить на карантин.

Власть выбирала между тремя областями - Киевской, Тернопольской и Львовской. Но практически синхронно с минувшей пятницы, 14 февраля, там стали протестовать - как местные жители, так и чиновники.

Жители Обуховского района Киевской области подняли бунт и отказались принимать у себя эвакуированных украинцев. Депутаты местного совета созвали срочную сессию, обратились к президенту и правительству. По их словам, размещение потенциально заболевших коронавирусом людей в таком густонаселенном месте, как Козин, несет риски для здоровья местных жителей.

После всего этого и руководство санатория "Пролисок", куда хотели поместить людей на карантин, отказалось принимать людей. Минздрав был вынужден был экстренно менять планы и в спешном порядке искать альтернативу - куда поместить эвакуированных (большой репортаж, как протестуют в Обуховском районе, читайте здесь).

Впрочем, те, кто рассматривался в качестве запасного аэродрома, также выступили против.

Во Львове бунт подняли сотрудники госпиталя, куда также хотели привезти украинцев из Китая. Панические настроения быстро распространились в соцсетях. Люди стали писать, например, такое: "На восток всех! Отстаньте от Львова" и "Львов Зеленскому, как кость в горле. Поэтому и хочет нас уничтожить. Пусть везет в Кривой Рог к своим родным" (большой материал о том, как протестует Львов, читайте здесь).

При этом панику активно подогревали соратники Петра Порошенко. Так, бывший губернатор области и нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка назвал эвакуацию во Львовскую область местью Зеленского за результаты выборов. Мол, таким образом Зе-команда реагирует на "проукраинскую позицию" региона на выборах 2019 года, который не голосовал за действующего президента.

В Тернопольской области местные жители стали блокировать дорогу, ведущую к санаторию, а также отправились митинговать против приема граждан на сессию поселкового совета (подробно о бунте в Тернопольской области читайте здесь).

Подлил масла в огонь и Тернопольской облсовет. Там решение поселить в области эвакуированных из Китая назвали "геноцидом украинского народа". На сессии также было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории региона эвакуированных из Китая.

Протесты населения и медработников широко освещались по телевидению. На кадрах, приведенных ниже, видно, что люди баррикадируются шинами, призывают направить эвакуированных в Чернобыль и даже молятся, как будто отгоняя нечистую силу.

Почему люди и местные власти взбунтовались против эвакуированных

Давая оценку протестным настроениям, президент Владимир Зеленский за два дня до эвакуации высказался так.

"Нас есть есть несколько вариантов [по размещению эвакуированных]. Мы полностью готовы. Но самое главное - мы забираем наших граждан. Если вы увидите статистику, там даже не взрослые люди, а мальчики и девочки, все почти... много 90-х годов рождения. И я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям, мы эту информацию знаем. Обращаются к местным жителям, подбивают их перекрывать дороги", - отметил Зеленский.

Также президент сказал: "Ну, честно говоря, мы должны с вами понимать, что мы забираем своих граждан, которые такие же граждане, как и мы. А по поводу этих политических в кавычках товарищей... Если будете перекрывать дороги и побивать людей... Мы привезем всех наших граждан [из Китая], мы обязательно привезем их домой, потому что это наша обязанность - конституционная и человеческая... То я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки".

Отметим, что на контрасте с Западной Украиной и Киевской областью повели себя некоторые другие регионы. Медицинские учреждения Одессы и Харькова уже заявили, что готовы принять наших соотечественников, которые прилетят из Уханя. И по этому нет никаких возмущений у местных жителей и протестов местных властей.

Точно сказать, что последовало раньше - протесты населения или пиар на этом отдельных политиков - сложно. Однако уже можно утверждать, что всю кампанию по эвакуации украинцев из Китая украинская власть информационно провалила, дав возможность политикам и местным популистам раздуть панику среди населения.

Для сравнения, в России своих граждан эвакуировали из Китая в начале февраля. По всем центральным телеканалам доставка граждан освещалась широко и в таком ключе: "мы спасаем своих", "в такой ситуации мог оказаться каждый", "у власти все под контролем", "эвакуация будет безопасной", "везем в супер-санаторий в Тюмени" и так далее.

На российском телевидении даже запустили хештег "своих не бросаем", чтобы каждый гражданин мог опубликовать пост с поддержкой в адрес эвакуированных. То есть те россияне, которые, возможно, и были против эвакуации, сразу понимали - они со своим мнением будут в меньшинстве.

"Наблюдаю расцвет человеческого сострадания"

При этом нужно сказать, что есть много и тех, кто выступает в поддержку эвакуированных граждан, и не поддался панике. Их позицию озвучили лидеры мнений в соцсетях.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выступила с таким постом:

"Наблюдаю расцвет человеческого сострадания по теме возврата украинских граждан из Китая. Весьма символичного в годовщину Майдана.

49 украинцев, 25 иностранцев, не заражённых коронавирусом, однако которых на всякий пожарный нужно зонировать, чтобы избежать заражения. Украинцев нужно разместить в больницу или санаторий на 14 дней сразу поиприлету, и оказалось, что это большая проблема. В Обуховском районе бунт. Жители Киевской и Львовской областей устроили протесты - не пускают в свои санатории. Местные депутаты в посёлке Шкло Львовской области даже сессию провели - всех вон!

Мы вообще удивительные люди, очень однозначные в своих принципах и эмоциональной симптоматике. Стабильное национальное лицемерие. Когда падает самолёт, весь ФБ скорбит чёрными аватарками по погибшим. А когда речь заходит о живых украинских гражданах, которые хотят вернуться домой, чтобы не умереть, тут включается наше животное самосохранение. А вы на секунду поставьте себя на их место. Поставили? Приятно?

По итогу во избежание народного бунта санатории засекретили. Надеюсь, наших граждан, не в Чернобыль повезут, в зону отчуждения. Или простигосподи на обмен".

Аналогичного мнения придерживается киевский предприниматель, который занимается медицинским оборудованием, Алексей Давиденко.

"Украинцы из Уханя. Власть превратила эвакуацию здоровых украинцев в вывоз ядерных отходов.

Читаю.

Мэр Львова Садовой звонил министру МОЗ - переживает куда именно везут людей из Уханя. Успокаивает львовян, что пока предмета для паники нет - типа может и не во Львов.

Слышу.

Депутаты ВР массово протестуют, чтобы украинцев из Уханя не размешали в больницах на территории их округов. Хвастаются прям, что смогли уберечь жителей от приезда украинцев.

Знаю.

Что многие высшие чиновники настойчиво делают все чтобы эвакуированных людей не везли в санатории Конча-Заспы и Пущи-Водицы, где живут они сами, их родственники и друзья.

Какие ж вы все ущербные.

Прокаженные и заразные здесь не они - прокаженные вирусом ущербности все вы.

На фоне всего этого позора, блядства и мракобесия персональная позиция становится важным маркером.

В этой ситуации.

Если бы я был мэром/губернатором я бы вышел только с одним единственным. Заявлением.

Я открыто приглашаю разместить украинцев из Уханя в больнице нашего города.

Мы готовы радушно принять наших украинцев у себя в городе, взять на себя всю организацию безопасности их нахождения на время карантина.

Мы будем рады помощи всех кто не бросает украинцев в любой ситуации.

Я и вся моя семья добровольно будет помогать в течении всего времени их прибывания у нас на карантине и призываем жителей нашего города нас поддержать и показать пример адекватности и здравости всей Украине.

И плевать на рейтинг.

Если бы люди выбравшие меня - живущие рядом со мной этого бы не поняли, то это позор представлять такую биомассу.

Лучше тогда сделать по совести и уйти.

Пусть колунами правят клоуны.

Но сука ни у одного мэра из тысяч по стране не оказалось яиц, чтобы так сделать - все сидят по норам как крысы и надеются, что к ним украинцев не привезут".

В связи с паническими настроениями, как их охарактеризовали в Минздраве, власть вынуждена была засекретить аэропорт прибытия рейса из Уханя. На момент подготовки материала борт уже вылетел. Согласно онлайн-сервису radarbox24, он должен приземлиться в 8.20 утра по киевскому времени в Борисполе (все, что известно об этом рейсе, и последние заявления чиновников мы собрали здесь).

При этом харьковские СМИ пишут, что самолет приземлится не в Борисполе, а в Харькове.

"В шесть утра в Харьков прилетает самолет (рейс PQ7302) из Уханя с украинскими гражданами на борту. Всех сразу госпитализируют. В отличии от Тернополя и Львова, власти нашего региона примут всех граждан Украины и максимально обеспечат всем необходимым. Харьков всегда отличался человечностью к чужой беде: Чернобыль, взрывы в Балаклее, Лозовой, лесные пожары. Харьков и харьковчане всегда приходили на помощь. Своих не бросаем", - написал Telegram-канал "Харьков 1654".