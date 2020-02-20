Китай признал разработанный в СССР противовирусный препарат "Арбидол" лекарством против коронавируса. Минздрав КНР включил средство в шестую версию предварительного плана лечения вируса Covid-19.

Об этом сообщает издание The Bell.

18 февраля Минздрав Китая опубликовал новую, шестую версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса (предыдущая действовала с 5 февраля). В нее впервые включены рекомендации противовирусных препаратов. Это четыре лекарства, которым еще предстоит тестирование: "Арбидол", хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

"Арбидол" с действующим веществом умифеновир был разработан в 1974 году в СССР. Хотя противовирусное действие препарата клинически не доказано, его до сих пор выпускают в России и в РФ он даже включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

В Китае его производят в качестве дженерика шесть крупных фармацевтических компаний.

Впервые о том, что "Арбидол" эффективен против коронавируса, заявили китайские вирусологи из Чжэцзянского университета во главе с экспертом минздрава Ли Ланцзюань.

Предварительные испытания показали, что препарат способен ингибировать репликацию коронавируса, замедляя ее в 60 раз по сравнению с контрольной группой, а также тормозит патологическое действие вируса на клетки.

Ранее "Страна" писала, что хорошие результаты в борьбе с коронавирусом показало и переливание крови.

Также мы сообщали, что ученые работают над вакциной против нового вируса, но на ее тестирование может уйти до полутора лет.