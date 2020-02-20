В среду, 19 февраля, на улице Университетской в городе Ирпень автомобиль сбил двух человек.

Как сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в соцсетях, женщина скончалась еще до приезда скорой.

Позже появилось сообщение, что потерпевшие женщины это тетя и ее племянница. Обе они погибли.

"Сегодня на улице Университетской (город Ирпень), неподалеку от центрального парка, были сбиты пешеходы-нарушители. По нашим данным, к сожалению, женщина до больницы не доехала. Цените собственную жизнь", - говорится в сообщении.

По информации местных жителей, в том месте, где сбили двух женщин, раньше был пешеходный переход, который перенесли на 40 метров, а старый закрасили черной краской, которая стерлась, говорится в сообщении "Киев Оперативный".

Ранее "Страна" рассказывала, что суд отправил в колонию на 7 лет водителя, который сбил насмерть пешехода и уехал с места ДТП.

Также мы сообщали, что недавно в Киеве в результате ДТП ВАЗ разорвало на две части после лобового столкновения с фурой. Водитель погиб на месте.