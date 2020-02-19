Пока на трассе под Тернополем жители блокируют дороги, чтобы не пустить эвакуированных из Китая, депутаты Тернопольского областного совета воспротивились размещению вывезенных сограждан на территории региона.

Соответствующее решение они приняли на сессии облсовета 19 февраля.

О ходе сессии сообщила пресс-служба облсовета на официальном сайте.

В повестке дня заседания был один вопрос - о напряженной ситуации, складывающейся в Тернопольской области из-за информации о планах правительства разместить на территории региона эвакуированных из Китая. Их якобы намереваются отправить в село Конопкивка - в санаторий "Медоборы".

Председатель областного совета Виктор Овчарук призвал "не злоупотреблять разными моральными категориями", как выразились в пресс-службе облсовета.

"Хотел бы предостеречь не прикрывать понятиями нравственности и христианских ценностей непрофессионализм, поскольку такая подмена грозит не только Тернопольской области, но и всей Украине", -заявил чиновник.

А первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный сказал, что решение власти поселить эвакуированных в густонаселенных районах является "геноцидом украинского народа". Он также сообщил об абсолютной неподготовленности санатория "Медоборы" к принятию эвакуированных из Китая.

Председатель ОГА Игорь Сопель опроверг информацию о согласовании размещения эвакуированных и призвал быть неравнодушными.

Начальник управления охраны ОГА Владимир Богайчук заявил, что борт из Китая область принять не может, а также отметил необходимость выделения средств на предоставление медицинских услуг инфицированным больным.

Руководитель Тернопольского областного лабораторного центра Оксана Чайчук сказала, что область полностью не готова для принятия эвакуированных из Китая, но заметила, что необходимо сделать все, чтобы подготовиться для оказания медицинской помощи.

В конце сессии было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории Тернопольской области в санатории "Медоборы" эвакуированных из Китая.

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры реагирования", - сказано в обращении.

Подобные настроения царят и во Львовской области, где местные жители резко против размещения у них эвакуированных людей.

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