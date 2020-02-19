Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на то, что Ассанж опровергнет причастность Москвы к взлому серверов Демократической партии.

Об этом пишет The Guardian.

"Дональд Трамп предложил Джулиану Ассанжу помилование, если он заявит, что Россия не причастна к утечке переписки Демократической партии", - сообщили в Лондонском суде. Такое сообщение от президента США содержится в заявлении адвоката Ассанжа в Вестминстерском мировом суде в Лондоне.

В заявлении адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон говорится, что бывший конгрессмен-республиканец Рорабахер "собирается посетить Ассанжа и говорит, что по поручению президента предлагает помилование или какой-то другой выход, если Ассанж заявит, что РФ не имеет ничего общего с утечкой электронных писем Национального комитета Демократической партии".

Юрист Эдвард Фицджеральд заявил, что располагает доказательствами того, что Рорабахер стремился встретиться с Ассанжем, когда тот еще находился в посольстве Эквадора в августе 2017 года.

Напомним, летом в 2016 году - за несколько месяцев до президентских выборов в США - на сайте WikiLeaks опубликовали тысячи писем Нацкомитета Демократической партии США. Считается, что к этому причастна РФ, которая таким образом способствовала избранию Трампа президентом США.

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании.

В частности, основатель WikiLeaks считает, что Швеция может экстрадировать его в США, где хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позже шведские органы юстиции прекратили расследование в отношении основателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года из-за неявки основателя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого прятался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.

Ранее сообщалось, что глава МВД Британии подписал решение о выдаче в США журналиста Ассанжа.

Еще отметим, что в Швеции закрыли дело против Ассанжа.