Прилет уханьского самолета: тайны и протесты

Сегодня утром самолет с эвакуированными из китайского Уханя должен прибыть в Украину. А вчера страсти по этому самолету достигли апогея, особенно во Львове, где местные жители завалили покрышками вход в госпиталь, который подозревают в скором приеме "уханьцев". Не менее активной была Тернопольская область, где в знак протеста против размещения эвакуированных перекрывали дороги. Наконец, в "флешмоба" приняли участие Ровенская область, где целая областная администрация опубликовала заявление о невозможности принять возвращенцев из Китая.

На фоне всего этого были лишь два противоположных заявления – от одной из больниц в Киевской и от губернатора Одесской области Максима Куцего. Кроме того, президент уже пристыдил тех, кто выступает против эвакуации украинцев из Китая, а премьер назвал все происходящее на западе страны истерией.

Очевидно при этом, что кампания против принятия украинцев из Китая на Западной Украине подогревается сторонниками Порошенко и напоминает средневековое мракобесие. Тем более, что среди тех украинцев, которые прилетят из Китае нет никакого с симптомами коронавируса. А карантин нужен лишь для того, чтоб наблюдать за людьми в двухнедельный инкубационный период - когда эти симптомы, теоретически, еще могут проявиться.

Зеленский решил разобраться в медреформе

Владимир Зеленский вчера был в Борисполе. Это уже второй его визит в этот город и вторая встреча с "разбойником" – секретарем местного горсовета Ярославом Годунком. Впрочем, эта встреча запомнилась только тем, что президент пошутил насчет полученной Годунком известностью. А основной темой был ремонт местной больницы и – расширяя тему – медицинская реформа вообще. Чтобы быть во всеоружии, гарант взял с собой в командировку министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Но получилось не очень убедительно.

По большому счету, основной вывод из общения Зеленского с врачами и пациентами во время визита в Борисполь: президент не знает, в чем суть запланированной на 1 апреля реформы. Он убеждал всех, что больницы закрываться не будут и врачи, соответственно, тоже не будут увольняться. При этом пообещал, что в течение одного 2020 года будут отремонтированы 220 опорных больниц.

Однако главное из всего сказанного состоит в том, что гарант объявил о создании коллегии врачей, которая должна проанализировать всю предстоящую реформу. Решение, безусловно, верное, но оно-то как раз и свидетельствует, что не только Зеленский, но и само Министерство здравоохранения толком не знает, в какую аферу ввязывается.

Даже если Супрун два года занималась вредительством, то первым, что должна была сделать Скалецкая еще в сентябре прошлого года, – это как раз создать коллегию, о которой сейчас объявил президент. А создавать ее за 40 дней до начала реформы, да еще и с финальным сроком работы не позже 1 апреля, – это означает обречь всю медицину на судьбу законов, принимавшихся парламентом в турборежиме.

Поэтому правильно будет одновременно с созданием коллегии врачей объявить о переносе срока начала второго этапа медреформы с 1 апреля минимум на 1 июля. Тогда еще будет шанс хоть что-то успеть исправить.

Кабмин купил свой отчет за 84 тысячи

Хохмой дня вчера был отчет правительства. Верховная Рада рассмотрит его только в пятницу, но комитеты рассматривали профильные "запчасти" отчета уже вчера. И остались этими "запчастями" недовольны.

Впрочем, параллельно выяснилось, что отчет Кабмина – это на самом деле не его отчет, а презентация, подготовленная пиар-агентством за 84 тысячи гривен. И это уже вызвало скандал, хотя расходы по подготовке "отчета" были официально проведены через тендер Prozorro.

Впрочем, скандал вызвала не сумма, а сам подход, когда правительство не в состоянии самостоятельно отчитаться о том, как оно работало предыдущие полгода (кстати, "отчет" почему-то сделали за 9 месяцев, прихватив еще и три с лишним месяца работы Кабмина Владимира Гройсмана, – видимо, в таком виде цифры получились покрасивее). Что стало еще одним подтверждением непрофессионализма Кабмина, которое, впрочем, уже никого не удивляет.

На массовую критику в соцсетях оперативно отреагировало пиар-агентство. Оперативно и весьма профессионально – объяснив, что над презентацией работали едва ли не круглосуточно и крайне скрупулезно, а реакция соцсетей на то, что "отчет" готовило пиар-агентство – это "совок" в головах критиков.

Со своей точки зрения пиар-агентство право: они получили заказ и сделали работу. Вполне возможно, сделали качественно. Однако проблема в том, что обществу нужен не пиар, ему нужен реальный отчет о состоянии дел в экономике и социальной сфере. А подготовленный пиар-агентством "отчет" можно выбросить в корзину. В одном сообщении Госстата о падении роста ВВП в четвертом квартале информации больше, чем во всей кабминовской презентации.

Битва за "баню": какие тайны скрыл Генштаб

У парламентского комитета по обороне и нацбезопасности вчера была своя повестка дня: помимо рассмотрения отчета Минобороны, там заслушивали представителя Генштаба по поводу вторничного боя в районе Золотого Луганской области. Тему посчитали настолько серьезной, что даже закрыли ее от журналистов.

Впрочем, как выяснилось, закрываться не было никакой необходимости. На вторую часть заседания пришел министр обороны, который рассказал прессе все, что она хотела знать: что украинская армия потеряла наблюдательный пункт "Баня", но при этом не потеряла собственную линию фронта, поскольку НП был выдвинут вперед, что на данный момент ситуация под контролем и что сепаратисты, отбив баню, вернулись на свои позиции.

На закрытом заседании членам комитета говорилось то же самое. Разве что представитель Генштаба ответил на вопрос депутатов насчет того, существовала ли украинская диверсионная группа, которая могла спровоцировать конфликт. Ответил отрицательно. А вот на другие вопросы членов комитета представитель Генштаба ответить не смог. Как оказалось, информации о прошедшем бое у него не больше, чем у прессы.

Но даже из сказанного министром можно делать вполне определенные выводы. В частности, если наблюдательный пункт "Баня" находился впереди линии разграничения, которую держит украинская армия, значит, этот НП был занят ранее в обход договоренностей. И, видимо, этот факт и спровоцировал вторничный конфликт.

Впрочем, хорошо уже то, что никто не делает из этого конфликта попытку обострить ситуацию ни на всей линии разграничения, ни вокруг Донбасса в целом. Потому что еще год назад подобное сражение могли использовать для попытки введения военного положения.

Скандал вокруг памяти погибших на Майдане

Сегодня – шестилетняя годовщина дня гибели большинства жертв событий на Майдане. Верховная Рада не осталась в стороне, вспомнив об этих событиях и почтив память погибших. Но даже из этого возник скандал.

Еще 19 февраля первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук предложил почтить минутой молчания всех погибших на Майдане. А спустя несколько часов на сайте Верховной Рады появилось сообщение о том, что первый вице-спикер предложил минуту молчания в честь "всех погибших героев революции достоинства". То есть неизвестный редактор выбросил из речи Стефанчука погибших беркутовцев.

В результате скандала, который возник после того, как о фальсификации речи первого вице-спикера сообщил Андрей Портнов, новость вчера переписали, и в ней уже возникла дословная цитата. Однако при этом аппарат Рады не сообщил, какие оргвыводы сделаны из этой истории. Хотя фальсификация речи, да еще и с политической окраской, – это обоснованная причина для увольнения.

К счастью, это был единственный инцидент по данной теме. Большинство опрошенных "Страной" депутатов от правящей "Слуги народа" поддержали своего однопартийца Стефанчука, сказав, что нужно чтить память всех погибших, а не только одной стороны. И это огромный прогресс по сравнению с позицией правящей коалиции в прошлом парламенте, который признавал только жертвы со стороны Майдана.