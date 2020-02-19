Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, в котором сообщил, что будет драться в ринге с тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.

– Я, короче, забрал его, этого самого, Емельяненко.

– Александра.

– Александра. Так что он у меня сейчас...Я ему покажу, как себя вести в ринге. В телефоне, на самом деле, это тебе говорить легко? А на самом деле, я тебе покажу, когда мы выйдем с тобой в ринг.

– По мне попасть еще надо.

– Так что увидимся в ринге.

Ранее сообщалось, что принявший вызов Кадырова борец Емельяненко попал под арест на семь суток.

Также мы писали, что Кадыров покинул пост главы Чечни из-за нетрудоспособности.