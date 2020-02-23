Из-за теплой зимы в Украине уже расцвели предвестники весны - нежные первоцветы. В связи с этим сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника объявили флешмоб "Сбережем первоцветы" и рассказали об одном из них - белом подснежнике.

Посвященный цветам пост появился на Facebook-странице организации.

По словам сотрудников заповедника, хрупким цветам не страшны ни внезапный снег, ни морозы или другие капризы погоды межсезонья. Угрозу им несут только люди, срывающие первоцветы для собственного удовольствия.

В заповеднике напомнили известное выражение: "Единственный цветок, который никогда не потеряет своих красоты и аромата - тот, который мы не срываем".

Подавляющее большинство первоцветов - редкие и занесенные в Красную книгу Украины виды. Поэтому они нуждаются в защите и охране.

В заповеднике пригласили всех желающих присоединиться к цветочному флешмобу и публиковать в соцсети фото первоцветов из разных регионов. А также рассказали о растении, которое встречатеся в зоне отчуждения - подснежнике белоснежном.

Подснежник белоснежный (Galanthus nivalis) - растение, чье латинское название переводится как "молочный снежный цветок ". Этот вид распространен в Украине в Карпатах, лесостепи и Полесье, но становится все более редким, поэтому занесен в Красную книгу Украины.

Природные места произрастания этого вида в нашем заповеднике неизвестны. Подснежник довольно часто высаживали как декоративное растение в усадьбах, где он и сохранился до сих пор. Обычно он расцветает в середине марта сквозь снег и не боится морозов. В этом году, из-за аномально теплой зимы, он зацвел в феврале.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео из заповедника лошадей Пржевальского.

А прошлой весной мы показывали буйство цветов, распустившихся в зоне отчуждения.