Британский принц Гарри с супругой Меган официально перестанут выполнять королевские обязанности 1 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Приоритетами герцога (в благотворительной работе) останутся благополучие военных и женщин, сохранение природы, спорт как средство социального развития, а также проблема ВИЧ и поддержка туризма... Внимание герцогини будет посвящено расширению возможностей женщин, равенству полов и образованию", - говорится в заявлении официального представителя пары, живущей сейчас в Канаде.

Источники в Букингемском дворце сообщили, что идет процесс пересмотра использования слова "Royal" принцем Гарри и его женой Меган, которое они используют для своего бренда.

Как ранее сообщала "Страна", принцу Гарри и его жене Меган хотят запретить использовать слово "Royal".

Также мы рассказывали, что бывшая возлюбленная принца Гарри покончила жизнь самоубийством.