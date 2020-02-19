Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заверил в безопасности посылок доставляемых из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса. Предприятие будет продолжать доставку отправлений и ищет для этого новые пути, так как пассажирское авиасообщение с КНР сократилось.

Об этом Смелянский сказал в эфире телеканала "Украина 24".

В начале обсуждения темы посылок из Китая глава "Укрпочты" опроверг слухи о том, что от посылок можно заразиться коронавирусом.

"Нет. Он (вирус - Ред.) не остается... Мы каждое утро получаем бюллетень, что это безопасно принимать или не принимать... Поэтому еще раз: вирус не остается на посылках... Сегодня получение посылок из Китая является безопасным", - сказал Смелянский.

Видео: YouTube/ Україна 24

Ведущий пошутил, что "Укрпочта" так долго доставляет посылки, что никакой вирус не выживет. На это гость в студии ответил, что китайские партнеры следят за качеством доставки, и если "Укрпочта" будет плохо работать, с ней прекратят сотрудничество.

"Укрпочта" стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов из Китая. Поэтому, наверное, не так плохо мы работаем. И мы продолжаем их получать... Мы их доставляем, но прорабатываем альтернативные пути, поскольку пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами из других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, летящие в страны Европы, а мы оттуда грузовиками доставляем в Украину", - сказал Смелянский.

13 февраля "Страна" сообщала, что "Укрпочта" временно приостановила отправку всех видов посылок в Китай по причине сокращения числа авиарейсов в эту страну.

Ранее "Укрпочта" заявляла об изменении сроков доставки посылок из Китая в Украину.