Будущий министр по делам Донбасса женится на телеведущей. Фото
После трех лет отношений 53-летний юрист и кандидат на должность министра временно оккупированных территорий Алексей Резников объявил о помолвке с телеведущей Юлией Зорий.
Сделал он это в День влюбленных 14 февраля.
Фото помолвки Резников выложил в своем Facebook.
"Когда-то я сделал пост после увольнения с госслужбы про то, что держу в планах доучиться и довлюбиться. Планы всегда реализуются, когда осознанно отправляешь запрос во Вселенную. Она сказала "Да"! Юля Зорий, пора признаться миру!", - написал он на своей странице.
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