После трех лет отношений 53-летний юрист и кандидат на должность министра временно оккупированных территорий Алексей Резников объявил о помолвке с телеведущей Юлией Зорий.

Сделал он это в День влюбленных 14 февраля.

Фото помолвки Резников выложил в своем Facebook.

"Когда-то я сделал пост после увольнения с госслужбы про то, что держу в планах доучиться и довлюбиться. Планы всегда реализуются, когда осознанно отправляешь запрос во Вселенную. Она сказала "Да"! Юля Зорий, пора признаться миру!", - написал он на своей странице.

Ранее сообщалось, как в Вашингтоне Курт Волкер объявил о помолвке с журналисткой из Грузии.

Также мы писали, как премьер Алексей Гончарук гулял на свадьбах, носил парик и позировал в боксерских перчатках.