На должность главы Государственной службы Украины по этнополитики и свободы совести искали агностика, наиболее независимого от какой-либо религиозной общины.

Об этом заявил Владимир Бородянский в эфире телеканала "Hromadske" в среду вечером.

"Есть такой элемент как собеседование с каждым (кандидатами, которые рекомендованы по результатам конкурса – Ред.), я провел эти собеседования. Честно говоря, я искал наиболее независимого человека, который будет независим от какой-либо религиозной общины. Вообще искал агностика, прямо говоря. Так как он должен проводить государственную взвешенную политику в этом направлении. Кроме религиозной тематики, там еще и этнополитика, и язык также относится к этому агентству", - сказал он .

Бородянский добавил, что основываясь на этом, он нашел такого человека, а именно Елену Богдан, которую и рекомендовал для назначения.

На уточняющий вопрос журналиста, понимает ли министр, что такой подход является дискриминирующим по религиозному признаку, он ответил, что согласен с этим утверждением.

"Я согласен с тем, что это дискриминация, это неправильная дискриминация. Давайте так, я искал максимально независимого человека", - сказал он.

Агностицизм - философская концепция, согласно которой мир непознаваем и люди не могут знать ничего достоверного о действительной сущности вещей; позиция религиозного агностицизма заключается в том, что люди не могут знать достоверно о том есть ли Бог или Бога нет. В общеупотребительном смысле (особенно в англоязычной литературе) агностицизм нередко смешивают с атеизмом, со скептицизмом в отношении религии вообще.

Ранее "Страна" информировала, что Бородянский против "унормирования" отношений с Россией.

Также мы писали, что Бородянский решил привить чтение книг 60 процентам украинцев.