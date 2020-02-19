В киевской больнице №12 на улице Профессора Подвысоцкого произошла особенно циничная кража. Неизвестный обворовал беспомощную пожилую пациентку, находившуюся при смерти.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в полиции.

18 февраля в правоохранительные органы столицы обратилась киевлянка с заявлением о том, что в больнице ограбили ее тяжелобольную мать. Судя по свидетельству заявительницы, пока женщина лежала в больнице, где позже умерла по естественным причинам, с ее руки исчезли два золотых кольца. Получается, кто-то из пациентов, сотрудников или посетителей пробрался в палату и снял украшения с руки 78-летней больной, прикованной к постели.

Полиция начала расследование по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Вору грозит до 3 лет тюрьмы, если его найдут. Сделать это будет непросто, так как коммунальное учреждение здравоохранения камерами наблюдения не оборудовано.

Ранее "Страна" рассказывала, что в центре Киева пациента обокрали в машине скорой помощи после приезда в больницу.

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