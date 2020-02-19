Из-за повышения температуры поверхности океанов и кислотности воды может уничтожиться почти вся среда обитания коралловых рифов к 2100 году.

Об этом сообщает издание Phys.

"По прогнозам ученых, из-за климатических изменений и загрязнения окружающей среды, 70-90% коралловых рифов исчезнут в течение следующих 20 лет, а полностью коралловые рифы исчезнут к 2100 году", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ученые пытаются сдерживать процесс, выращивая в лаборатории кораллы, которыми заменяют отмирающие.

По мнению специалистов, к 2100 году в мире останется только несколько мест, которые пригодны для жизни кораллов. Согласно предварительным результатам исследований, температура и кислотность воды являются важнейшими факторами для определения того, подходит ли участок для восстановления.

Ранее сообщалось, что экологи сообщили, почему в главной украинской реке стало меньше воды.

Также мы писали, что Украина попала в топ-5 стран по смертности из-за экологических проблем.