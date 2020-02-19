Ученые прогнозируют гибель почти всех коралловых рифов в ближайшие двадцать лет
Из-за повышения температуры поверхности океанов и кислотности воды может уничтожиться почти вся среда обитания коралловых рифов к 2100 году.
Об этом сообщает издание Phys.
"По прогнозам ученых, из-за климатических изменений и загрязнения окружающей среды, 70-90% коралловых рифов исчезнут в течение следующих 20 лет, а полностью коралловые рифы исчезнут к 2100 году", - говорится в сообщении.
Как сообщается, ученые пытаются сдерживать процесс, выращивая в лаборатории кораллы, которыми заменяют отмирающие.
По мнению специалистов, к 2100 году в мире останется только несколько мест, которые пригодны для жизни кораллов. Согласно предварительным результатам исследований, температура и кислотность воды являются важнейшими факторами для определения того, подходит ли участок для восстановления.
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