Из китайского Уханя уже вылетел в Украину самолет с людьми, пожелавшими покинуть КНР из-за вспышки коронавируса. На его борт китайские медики не допустили четырех человек.

Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на заместителя Министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Чиновник рассказал, что на рейс допустили только людей без симптомов ОРВИ.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал Ляшко.

По его словам, на этапе осмотра китайскими медиками были сняты с рейса четыре человека: трое украинцев и одна иностранка.

После этого украинские медики, сопровождающие борт, дополнительно провели финальный осмотр. Всего на борт допущены 73 человека.

Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее чем сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?" - задал риторический вопрос замминистра.

В последней фразе Ляшко намекал на нежелание некоторых регионов Украины принимать у себя на карантин соотечественников из Китая.

Ранее "Страна" рассказывала, что одна украинка в Ухане отказалась эвакуироваться из-за собаки, которую не разрешили взять на борт самолета.