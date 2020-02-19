В Минсоцполитики разъяснили, как вырастет максимальный размер алиментов, который может устанавливаться судебным приказом.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

На ребенка в возрасте до 6 лет он будет составлять в месяц:



с 1 января 2020 года 17790 грн

с 1 июля 2020 года 18590 грн

с 1 декабря 2020 года 19210 грн

На ребенка возрастом 6 - 18 лет соответственно:



с 1 января 2020 года 22180 грн

с 1 июля 2020 года 23180 грн

с 1 декабря 2020 года 23950 грн.

Скриншот: Facebook/Міністерство соціальної політики України

Напомним, согласно ч. 5 ст. 183 Семейного кодекса тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и больше детей - половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не больше десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Ранее сообщалось, что из "Борисполя" не выпустили должника по алиментам, который летел в Эмираты.

Также мы писали, что суд решил, что в Украине родители могут истребовать алименты с ребенка, если пенсия больше минимальной.