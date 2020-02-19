Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал своих аккредитованных в Китае сотрудников о коронавирусе, за что журналистов лишили права работать в КНР.

Действия китайских властей осудил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вызвавшая международный скандал статья от 3 февраля называлась "Китай - настоящий больной Азии". Она посвящена усилиям Китая по сдерживанию эпидемии коронавируса и попыткам оживить экономику страны. Авторы раскритиковали власти КНР за "далеко не впечатляющий" первоначальный ответ на вспышку заболевания.

По их мнению, на фоне закрывающихся фабрик и городов "уверенность в коммунистической партии Китая пошатнулась как внутри страны, так и за ее пределами".

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что его ведомство аннулировало аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal, так как статья носит "расово-дискриминационный характер".

По его словам, "Китай сделал WSJ строгое представление, разъяснил свою твердую и справедливую позицию, потребовал от издания осознать всю серьезность данной ошибки, принести официальные публичные извинения, провести расследование и наказать ответственных". Однако The Wall Street Journal отказалась это делать.

В результате трем журналистам - гражданам США Джону Чину и Чао Дену, а также корреспонденту австралийцу Филипу Венгу дали пять дней на то, чтобы покинуть Китай.

Этим возмутился глава Госдепа.

"Соединенные Штаты осуждают выдворение Китаем трех иностранных корреспондентов Wall Street Journal. Развитые, ответственные страны понимают, что свободная пресса сообщает факты и высказывает мнения. Правильной реакцией было бы представить контраргументы, а не ограничивать свободу слова", - сказано в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

В Госдепе также отметили, что в США надеются на обеспечение китайскому народу такого же доступа к точной информации и к свободе слова, какой есть у американцев.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Ухане за считанные дни построили две большие больницы для подхвативших коронавирус.

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