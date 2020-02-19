В Верховном суде постановили, что государство не должно возмещать юридическому лицу ущерб из-за нераскрытия преступления.

Об этом сообщает Юрлига.

Как отмечается, предприятие обратилось с иском к местной прокуратуре, следственному управлению Главного управления полиции области, районному отделу полиции, Государственной казначейской службе и прокуратуре области о возмещении ущерба, причиненного их бездействием при проведении досудебного расследования в уголовном производстве.

Истец указал, что более 6 лет ответчики разыскивают его похищенное имущество и своим бездействием - непроведением досудебного расследования в этом уголовном производстве нанесли ему материальный ущерб.

Местный и апелляционный суды полностью отказали в удовлетворении иска. Они указали на недоведение истцом состава гражданского правонарушения как необходимого условия для возложения на ответчиков ответственности в виде возмещения ущерба.

Большая Палата ВС согласилась с выводом судов предыдущих инстанций.

Согласно положениям статьи 1176 Гражданского кодекса, которой урегулирован вопрос возмещения ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, вред, причиненный физическому лицу в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения меры пресечения, незаконного задержания, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается государством в полном объеме независимо от вины должностных и служебных лиц органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда.

Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате другого незаконного действия или бездействия или незаконного решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, органа досудебного расследования, прокуратуры или суда, возмещается на общих основаниях. Такие основания установлены статьями 1173 и 1174 ГК.

При этом, коллегия судей отметила, что установленный судами факт бездействия следователя и начальника следственного отдела в уголовном производстве о похищении имущества не может быть основанием для возложения на государство гражданско-правовой ответственности в виде возмещения потерпевшему ущерба, равного стоимости похищенного имущества.

Большая Палата указала, что государство не несет имущественную ответственность перед потерпевшими за все преступления, которые остались нераскрытыми.

Положения статьи 1177 ГК устанавливают порядок возмещения вреда, причиненного именно физическому лицу и не могут по аналогии применяться к отношениям по возмещению ущерба, причиненного преступлением юрлицу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разъяснил, когда начинается уголовная ответственность за неисполнение судебного решения.

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