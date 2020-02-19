В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике под прицел фотокамеры и дрона попали группы лошадей Пржевальского. Ученым удалось подсмотреть, как табуны переходят дорогу и деловито рыщут по открытому участку местности.

Фото и видео животных опубликованы на Facebook-странице заповедника.

На дороге табун копытных попался Оксане Барабановой - заместителю начальника отдела воспроизводства и сохранения животного мира заповедника.

Сотруднице организации удалось сделать несколько снимков лошадей и в негустых зарослях.

Также редких животных получилось снять с беспилотника с высоты птичьего полета.

Видео: Facebook/ zapovidnyk2018

Как отметили в заповеднике, найти на его территории лошадей Пржевальского не трудно, но удержать в кадре - целое искусство.

"Диджитализация в заповеднике проходит быстрыми темпами, ведь трудно представить мониторинг 226 тысяч га без дронов и фотоловушек. Поэтому, пока специалисты рассматривают видео и что-то там выискивают и изучают, мы наслаждаемся полученным кадрами и делимся с вами", - написал в соцсети сотрудники заповедника.

Ранее "Страна" показывала снимки лошадей Пржевальского из зоны отчуждения, охотно позировавших фотографу всеми возможными ракурсами.

Мы также демонстрировали, какие редкие птицы обитают под Чернобылем.