Показатель средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за декабрь 2019 года составил 10583 гривни 10 копеек.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook.

Как отмечается, данный показатель будет применяться в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для исчисления пенсии.

Показатель средней зарплаты за 2019 год установлен на уровне 9205,19 грн. В Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Скриншот: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили почему появились огромные очереди в отделениях и нужно ли брать справки из банка.