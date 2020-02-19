Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (проект № 1049).

Соответствующий статус "Возвращен с предложениями президента" появился на сайте парламента 19 февраля. Правда, текст предложений главы государства пока не опубликован.

Закон направлен на обеспечение эффективного функционирования единого счета и запрет взыскания и наложения ареста на средства на таком едином счете плательщиков налогов. Как отмечается на сайте президента, это будет возможно только после одновременного внесения изменений в Налоговый кодекс, законы "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и "Об исполнительном производстве".

Ожидается, что единый счет будет открываться по согласию плательщика Государственной казначейской службой. А внедрение системы уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом (НДС, акцизного налога на реализацию горючего и этилового спирта, таможенных платежей), и единого социального взноса через электронный кабинет налогоплательщика на единый счет даст ряд преимуществ. К ним относятся:

упрощение уплаты налоговых платежей;

уменьшение количества ошибочно уплаченных денежных обязательств;

повышение уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Как сообщала "Страна", закон о введении одного счета для уплаты налогов и единого социального взноса был принят Радой в октябре.

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