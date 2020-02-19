Министерство охраны здоровья Украины опубликовало оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 10 по 16 февраля. Согласно статистике ведомства, за эти дни ОРВИ заболели более 245 тысяч человек. Из них более 61% - дети.

Данные МОЗ появились в Facebook.

Интенсивный показатель заболеваемости в стране составил 640,9 человек на 100 000 населения. Это на 34,4% больше эпидемического порога.

В министерстве отметили широкое географическое распространение гриппа. Лишь в Харьковской, Луганской областях и Киеве пока сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность разной интенсивности.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР, в 24 из 69 образцов материалов заболевших определены вирусы гриппа: в 12 - типа А(Н1)pdm09, в 11 - типа А не субтипированного, в 1 - типа B.

За прошедшую неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа. Диагноз подтвержде методом ПЦР. С начала эпидемического сезона уже 40 человек умерли вследствие осложнений от гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 237 тысяч человек.

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