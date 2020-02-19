В Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 миллионов гривен. Эти средства были выделены из городского бюджета и предназначались для капитального ремонта дороги в городе.

Об этом сообщает в Facebook полиция Днепропетровской области.

19 февраля следователи Криворожского отдела полиции, а также сотрудники Криворожской городской прокуратуры №3, СБУ и полка полиции особого назначения провели в связи с кражей средств ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог. При обыске были изъяты документация и другие вещественные доказательства.

Видео: YouTube/ Поліція Дніпропетровщини

Также была проведена экспертиза дорожного покрытия. Ее выводы подтверждают, что ремонтные работы были выполнены некачественно, а асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа.

Генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Сейчас решается вопрос об избрании руководителю меры пресечения.

Полтора месяца назад "Страна" рассказывала, что на Закарпатье председатель поселкового совета украл миллион при ремонте дороги.

Также мы писали, что Украина занимает 130-е место из 137 стран мира по качеству дорог и находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити и Гвинеи.