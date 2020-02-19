Сегодня информацию, что украинская армия потеряла пост "Баня" 72-й ОМБР во время атаки сепаратистов, подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко. Он побывал на закрытом для прессы заседании комитета Рады, где обсуждался вчерашний бой.

"На комитете по нацбезопасности и обороне представитель Генштаба заявил, что вчера во время боя под Золотым некоторые наши позиции были захвачены и остаются под контролем боевиков и росоккупантов прямо сейчас", - написал депутат в Телеграм.

Подробнее о том, что на самом деле произошло вчера под Золотым читайте в статье "Наши позиции захвачены".

Напомним, утром 18 февраля, на Донбассе резко обострилась обстановка и начались широкомасштабные боевые столкновения в районе Золотого - там, где в прошлом году произошло разведение войск.