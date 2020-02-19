Правоохранители Южной Пальмиры устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железнодорожной станции "Одесса-Главная". Он забрался на трансформатор, ухватился за оголенный провод линии электропередачи и умер от поражения током.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Как выяснили полицейские, погибшему было 32 года, он проживал в Одесской области. Странный поступок мужчина совершил прямо на глазах у людей. Очевидцы и сообщили о трагедии в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, чтобы определить обстоятельства гибели человека и решают вопрос о квалификации дела.

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